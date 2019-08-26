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На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один украинский военный

На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один украинский военный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала суток в районе проведения ООС в результате вражеского обстрела со стороны боевиков один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.

"Сегодня, 26 августа, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, по имеющейся информации, оккупанты нарушили режим тишины уже 6 раз.

Утро на линии боевого соприкосновения, в нарушение Минских соглашений, отметилось минометным вражеским обстрелом со стороны российско-оккупационных войск по нашим защитникам н.п. Новолуганское. После 06:15 утра, в течение получаса, защитники этого поселка зафиксировали разрывы 9 вражеских мин калибра 82 мм. Враг вел обстрел по направлению от поселка Доломитное. Кроме минометов, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Гуцуляк.

После 08:40 утра, также от поселка Доломитное, оккупанты применили эти же образцы пехотного вооружения по защитникам н.п. Майское.

Около 09:00 утра от шахты 6-7 враг вел прицельный обстрел из РПГ по нашим защитникам н.п. Шумы.

Кроме этого, сегодня утром дважды под вражеским огнем из гранатометов различных систем находились позиции Объединенных сил в районе Водяного.

С 10:50 в течение 40 минут, противник вел провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам Лебединского.

"В случае прямой угрозы жизни и здоровью личного состава, защитники Украины открывали адекватный огонь с целью подавления вражеской вооруженной активности. Отметим, что при ведении огня, подразделения Объединенных сил, неуклонно следуя Минских соглашений, применяют исключительно дежурные огневые средства.

К сожалению, сегодня во время активного возбуждения российско-оккупационными войсками режима тишины, в результате вражеских обстрелов один наш герой получил ранения. Воина эвакуированы в медицинское учреждение. Сейчас ему оказывают необходимую лечебно-сестринскую помощь", - сказал Гуцуляк.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

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