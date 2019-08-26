На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один украинский военный

КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала суток в районе проведения ООС в результате вражеского обстрела со стороны боевиков один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.