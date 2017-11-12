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Внаслідок ДТП на Одещині загинуло троє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Одеській області мікроавтобус зіткнувся із гужевою підводою. Внаслідок аварії загинуло троє осіб, які їхали на підводі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, передає УНН.

“До Болградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Василівка мікроавтобус зіткнувся із гужевою підводою. В результаті зіткнення троє пасажирів, що їхали на підводі, загинули”, — йдеться у повідомленні.

Пасжирку мікроавтобуса з численними травмами госпіталізовано.

Поліція з’ясовує всі обставини ДТП.

Нагадаємо, 11 листопада на трасі “Харків-Сімферополь” внаслідок зіткнення службового автомобіля з вантажівкою загинув поліцейський.

Українські Національні Новини

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