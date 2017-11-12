Внаслідок ДТП на Одещині загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Одеській області мікроавтобус зіткнувся із гужевою підводою. Внаслідок аварії загинуло троє осіб, які їхали на підводі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
“До Болградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Василівка мікроавтобус зіткнувся із гужевою підводою. В результаті зіткнення троє пасажирів, що їхали на підводі, загинули”, — йдеться у повідомленні.
Пасжирку мікроавтобуса з численними травмами госпіталізовано.
Поліція з’ясовує всі обставини ДТП.
Нагадаємо, 11 листопада на трасі “Харків-Сімферополь” внаслідок зіткнення службового автомобіля з вантажівкою загинув поліцейський.