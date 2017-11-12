В результате ДТП в Одесской области погибли три человека

“В Болградское отделение полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой. В результате столкновения трое пассажиров, ехавших на телеге, погибли”, — говорится в сообщении.

Пасжирку микроавтобуса с многочисленными травмами госпитализировали.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, 11 ноября на трассе “Харьков-Симферополь” в результате столкновения служебного автомобиля с грузовиком погиб полицейский.