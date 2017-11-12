В результате ДТП в Одесской области погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Одесской области микроавтобус столкнулся с конной повозкой. В результате аварии погибли три человека, которые ехали на телеге. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
“В Болградское отделение полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой. В результате столкновения трое пассажиров, ехавших на телеге, погибли”, — говорится в сообщении.
Пасжирку микроавтобуса с многочисленными травмами госпитализировали.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Напомним, 11 ноября на трассе “Харьков-Симферополь” в результате столкновения служебного автомобиля с грузовиком погиб полицейский.