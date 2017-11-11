Поліцейський загинув внаслідок ДТП на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. На трасі “Харків-Сімферополь” внаслідок зіткнення службового автомобіля з вантажівкою загинув поліцейський. Проце повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
“У результаті зіткнення службового автомобілю з вантажівкою „DAF“, старший інспектор кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Микола Поваляєв, загинув на місці події”, — йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці попередньо кваліфікували кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, 11 листопада у Запоріжжі сталася ДТП з постраждалими.