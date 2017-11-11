Полицейский погиб в результате ДТП в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. На трассе “Харьков-Симферополь” в результате столкновения служебного автомобиля с грузовиком погиб полицейский. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
“В результате столкновения служебного автомобиля с грузовиком „DAF“, старший инспектор кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Запорожской области капитан полиции Николай Поваляев, погиб на месте происшествия”, — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители предварительно квалифицировали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Напомним, 11 ноября в Запорожье произошло ДТП с пострадавшими.