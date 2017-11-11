У Запоріжжі зіткнулись дві іномарки, є постраждалі

Як стало відомо, водій “Geely” під час виконання маневру у забороненому місті, зіткнувся з автомобілем “Toyota Avensis”, під керуванням чоловіка 1968 р.н.

“Подія сталась близько 9:30. Обох водіїв та пасажира автомобіля „Toyota“ госпіталізовано до 5-ї міськлікарні. Особа пасажира встановлюється”, — повідомили у патрульній поліції.

Нагадаємо, 10 листопада близько 18:35 на Новоіванівському мосту у Харкові зіткнулося два маршрутних автобуса, які рухалися в попутному напрямку. Внаслідок аварії постраждало 11 осіб. Двоє постраждалих наразі продовжують знаходитися у лікарні.