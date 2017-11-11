Двоє постраждалих у ДТП з маршрутками в Харкові залишаються в лікарні

У лікарні з підозрою на черепно-мозгову травму залишаються 10-річний хлопчик та 20-річна дівчина.

"Всіх 11-х оглянули. Всіх вмовляли залишитися для подальшого спостереження. Залишились двоє — обидва з підозрою на ЧМТ. Це хлопчик 10-ти років (їхав у маршрутці з батьком) та 20-річна дівчина", - написав Ю.Сидоренко.

Нагадаємо, 10 листопада близько 18:35 на Новоіванівському мосту у Харкові зіткнулося два маршрутних автобуса, які рухалися в попутному напрямку. Внаслідок аварії постраждало 11 осіб.