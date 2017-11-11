Двое пострадавших в ДТП с маршрутками в Харькове остаются в больнице

В больнице с подозрением на черепно-мозговую травму остаются 10-летний мальчик и 20-летняя девушка.

“Всех 11 осмотрели. Всех уговаривали остаться для дальнейшего наблюдения. Остались двое — и оба с подозрением на ЧМТ. Это мальчонка 10-ти лет (ехал в маршрутке с папой) и 20-ти летняя девушка”, — написал Ю.Сидоренко.

Напомним, 10 ноября около 18:35 на Новоивановском мосту в Харькове столкнулись два маршрутных автобуса, которые двигались в попутном направлении. В результате аварии пострадали 11 человек.