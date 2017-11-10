Внаслідок зіткнення двох маршруток у Харкові постраждало 11 осіб

“Потерпілі з незначними ушкодженнями доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан їх здоров’я задовільний”, — повідомили в поліції.

Правоохоронцями вирішується питання про внесення факту аварії до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини інциденту.

Нагадаємо, 10 листопада поблизу Рівного сталася ДТП за участю 5 автомобілів,загинув один з водіїв.