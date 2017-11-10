В результате столкновения двух маршруток в Харькове пострадали 11 человек

“Пострадавшие с незначительными повреждениями доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья удовлетворительное”, — сообщили в полиции.

Правоохранителями решается вопрос о внесении факта аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, 10 ноября вблизи Ровно произошло ДТП с участием 5 автомобилей, погиб один из водителей.