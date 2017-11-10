Поблизу Рівного сталася ДТП за участю 5 автомобілів, є загиблий
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. У селі Колоденка Рівненського району на автодорозі “Київ-Чоп” сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів. Загинув водій одного з легковиків. Про це повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.
Загиблому водію легковика було 33 роки.
Причину зіткнення такої кількості автомобілів має визначити експертиза.
На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульна поліція, рятувальники та експерти.
Зазначимо, що на ділянці траси "Київ-Чоп" поблизу села Колодинка часто фіксують зіткнення та смертельні ДТП.
Нагадаємо, 10 листопада внаслідок ДТП у Тернопільській області загинула людина, ще п’ятеро осіб отримали травми різного ступеня важкості.