Поблизу Рівного сталася ДТП за участю 5 автомобілів, є загиблий

РІВНЕ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. У селі Колоденка Рівненського району на автодорозі “Київ-Чоп” сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів. Загинув водій одного з легковиків. Про це повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.