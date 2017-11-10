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Смертельна ДТП сталася на Тернопільщині

Смертельна ДТП сталася на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Внаслідок ДТП у Тернопільській області загинула людина, ще п’ятеро осіб отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій області, передає УНН.

“По прибуттю рятувальники встановили, що водій автомобіля “Renault Master”, не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення із “ГАЗ-53”, — йдеться у повідомленні.

Співробітники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували потерпілих з автомобілів та передали їх медикам.

“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості, одна особа загинула”, — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 9 листопада п’яний священник на Рівненщині влаштував ДТП, внаслідок якого постраждали дві жінки.

Українські Національні Новини

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