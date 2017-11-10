Смертельна ДТП сталася на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Внаслідок ДТП у Тернопільській області загинула людина, ще п’ятеро осіб отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій області, передає УНН.
“По прибуттю рятувальники встановили, що водій автомобіля “Renault Master”, не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення із “ГАЗ-53”, — йдеться у повідомленні.
Співробітники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували потерпілих з автомобілів та передали їх медикам.
“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості, одна особа загинула”, — зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, 9 листопада п’яний священник на Рівненщині влаштував ДТП, внаслідок якого постраждали дві жінки.