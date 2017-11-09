П’яний священник на Рівненщині влаштував ДТП, є постраждалі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. На міжнародній трасі “Київ-Чоп” поблизу села Бабин 44-річний священник із села Дмитрівка Гощанського району спричинив ДТП, в якій зіткнулися чотири автомобілі. Про це повідомляє відділ комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.
Як повідомили у поліції, під час розвороту священник “не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості для руху та допустив зіткнення з “Volkswagen Caddy”, яким керував 45-річний житель міста Фастів Київської області.
Внаслідок удару “Volkswagen” в’їхав у вантажівку “Volvo”, яка стояла на правій допоміжній смузі руху. У цей час 65-річна мешканка Рівненського району, керуючи автомобілем “Volkswagen Jetta”, допустила зіткнення з легковиком священника.
Унаслідок ДТП водійку та 80-річну пасажирку “Volkswagen Jetta” госпіталізували до травматології.
Алкотестер показав, що у крові священика було 3 проміле алкоголю, що у 15 разів перевищує допустиму норму. Інші водії були тверезими.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 9 листопада у Харкові сталася ДТП за участі 5 автомобілів, внаслідок якого постраждало троє осіб.