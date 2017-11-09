П’яний священник на Рівненщині влаштував ДТП, є постраждалі

Як повідомили у поліції, під час розвороту священник “не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості для руху та допустив зіткнення з “Volkswagen Caddy”, яким керував 45-річний житель міста Фастів Київської області.

Внаслідок удару “Volkswagen” в’їхав у вантажівку “Volvo”, яка стояла на правій допоміжній смузі руху. У цей час 65-річна мешканка Рівненського району, керуючи автомобілем “Volkswagen Jetta”, допустила зіткнення з легковиком священника.

Унаслідок ДТП водійку та 80-річну пасажирку “Volkswagen Jetta” госпіталізували до травматології.

Алкотестер показав, що у крові священика було 3 проміле алкоголю, що у 15 разів перевищує допустиму норму. Інші водії були тверезими.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 9 листопада у Харкові сталася ДТП за участі 5 автомобілів, внаслідок якого постраждало троє осіб.