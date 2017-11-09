У Харкові сталася ДТП за участі 5 автомобілів, є постраждалі

За даними поліції, близько 3:10 автомобіль автомобіль “Volkswagen” наїхав на припарковані автівки “Smart”, “Mitsubishi”, “Dodge” та “Fiat”.

“Водій та два пасажири автомобіля „Volkswagen“ з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікарні. Стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний”, — повідомили в поліції.

Наразі вирішується питання щодо внесення інформації про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, 6 листопада внаслідок ДТП на Закарпатті на місці загинула одна особа, ще двоє — у кареті швидкої. Ще одна жертва ДТП загинула 8 листопада в лікарні.