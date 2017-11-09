В Харькове произошло ДТП с участием 5 автомобилей, есть пострадавшие

По данным полиции, около 3:10 автомобиль “Volkswagen” наехал на припаркованные автомобили “Smart”, “Mitsubishi”, “Dodge” и “Fiat”.

“Водитель и два пассажира автомобиля „Volkswagen“ с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное”, — сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении информации о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, 6 ноября в результате ДТП на Закарпатье на месте погиб один человек, еще двое — в карете скорой помощи. Еще одна жертва ДТП погибла 8 ноября в больнице.