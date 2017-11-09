Пьяный священник в Ровенской области устроил ДТП, есть пострадавшие

Как сообщили в полиции, во время разворота священник “не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость для движения и допустил столкновение с “Volkswagen Caddy”, которым управлял 45-летний житель города Фастов Киевской области.

В результате удара “Volkswagen” въехал в грузовик “Volvo”, который стоял на правой вспомогательной полосе движения. В это время 65-летняя жительница Ровенского района, управляя автомобилем “Volkswagen Jetta”, допустила столкновение с автомобилем священника.

В результате ДТП водителя и 80-летнюю пассажирку “Volkswagen Jetta” госпитализировали в травматологию.

Алкотестер показал, что в крови священника было 3 промилле алкоголя, что в 15 раз превышает допустимую норму. Другие водители были трезвыми.

По данному факту следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 ноября в Харькове произошло ДТП с участием 5 автомобилей, в результате которого пострадали три человека.