Пьяный священник в Ровенской области устроил ДТП, есть пострадавшие
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 ноября. УНН. На международной трассе “Киев-Чоп” вблизи села Бабин 44-летний священник из села Дмитровка Гощанского района спровоцировал ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает отдел коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
Как сообщили в полиции, во время разворота священник “не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость для движения и допустил столкновение с “Volkswagen Caddy”, которым управлял 45-летний житель города Фастов Киевской области.
В результате удара “Volkswagen” въехал в грузовик “Volvo”, который стоял на правой вспомогательной полосе движения. В это время 65-летняя жительница Ровенского района, управляя автомобилем “Volkswagen Jetta”, допустила столкновение с автомобилем священника.
В результате ДТП водителя и 80-летнюю пассажирку “Volkswagen Jetta” госпитализировали в травматологию.
Алкотестер показал, что в крови священника было 3 промилле алкоголя, что в 15 раз превышает допустимую норму. Другие водители были трезвыми.
По данному факту следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 9 ноября в Харькове произошло ДТП с участием 5 автомобилей, в результате которого пострадали три человека.