Смертельное ДТП произошло на Тернопольской области

“По прибытию спасатели установили, что водитель автомобиля “Renault Master”, не справившись с управлением, допустил столкновение с “ГАЗ-53”, — говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования деблокировали потернпевших из автомобилей и передали их медикам.

“В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб”, — отметили в ГСЧС.

Напомним, 9 ноября пьяный священник в Ровенской области устроил ДТП, в результате которого пострадали две женщины.