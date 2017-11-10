Смертельное ДТП произошло на Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В результате ДТП в Тернопольской области погиб человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций области, передает УНН.
“По прибытию спасатели установили, что водитель автомобиля “Renault Master”, не справившись с управлением, допустил столкновение с “ГАЗ-53”, — говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования деблокировали потернпевших из автомобилей и передали их медикам.
“В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб”, — отметили в ГСЧС.
Напомним, 9 ноября пьяный священник в Ровенской области устроил ДТП, в результате которого пострадали две женщины.