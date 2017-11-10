Вблизи Ровно произошло ДТП с участием 5 автомобилей, есть погибший

Погибшему водителю легковушки было 33 года.

Причину столкновения такого количества автомобилей должна определить экспертиза. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция, спасатели и эксперты.

Отметим, что на участке трассы “Киев-Чоп” возле села Колодинка часто фиксируют столкновения и смертельные ДТП.

Напомним, 10 ноября в результате ДТП в Тернопольской области погиб человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.