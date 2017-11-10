Вблизи Ровно произошло ДТП с участием 5 автомобилей, есть погибший

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 24889 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 53917 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58136 просмотра

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13:14 • 51824 просмотра

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РОВНО-КИЕВ. 10 ноября. УНН. В селе Колоденка Ровенского района на автодороге “Киев-Чоп” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Погиб водитель одной из легковушек. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.

Погибшему водителю легковушки было 33 года.

Причину столкновения такого количества автомобилей должна определить экспертиза. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция, спасатели и эксперты.

Отметим, что на участке трассы “Киев-Чоп” возле села Колодинка часто фиксируют столкновения и смертельные ДТП.

Напомним, 10 ноября в результате ДТП в Тернопольской области погиб человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

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