Вблизи Ровно произошло ДТП с участием 5 автомобилей, есть погибший
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 ноября. УНН. В селе Колоденка Ровенского района на автодороге “Киев-Чоп” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Погиб водитель одной из легковушек. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
Погибшему водителю легковушки было 33 года.
Причину столкновения такого количества автомобилей должна определить экспертиза. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция, спасатели и эксперты.
Отметим, что на участке трассы “Киев-Чоп” возле села Колодинка часто фиксируют столкновения и смертельные ДТП.
Напомним, 10 ноября в результате ДТП в Тернопольской области погиб человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.