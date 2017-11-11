В Запорожье столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 24003 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53288 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 72710 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79420 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79200 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63275 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100083 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100748 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 131919 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Запорожье столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 11003 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня утром на улице Истомина в Запорожье в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожье, передает УНН.

Как стало известно, водитель “Geely” во время выполнения маневра в запрещенном месте, столкнулся с автомобилем “Toyota Avensis”, под управлением мужчины 1968 г.р.

“Происшествие случилось около 9:30. Оба водителя и пассажир автомобиля „Toyota“ госпитализирован в 5-ю горбольницу. Личность пассажира устанавливается”, — сообщили в патрульной полиции.

Напомним, 10 ноября около 18:35 на Новоивановском мосту в Харькове столкнулись два маршрутных автобуса, которые двигались в попутном направлении. В результате аварии пострадали 11 человек. Двое пострадавших пока продолжают находиться в больнице.

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