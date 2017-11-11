В Запорожье столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня утром на улице Истомина в Запорожье в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожье, передает УНН.
Как стало известно, водитель “Geely” во время выполнения маневра в запрещенном месте, столкнулся с автомобилем “Toyota Avensis”, под управлением мужчины 1968 г.р.
“Происшествие случилось около 9:30. Оба водителя и пассажир автомобиля „Toyota“ госпитализирован в 5-ю горбольницу. Личность пассажира устанавливается”, — сообщили в патрульной полиции.
Напомним, 10 ноября около 18:35 на Новоивановском мосту в Харькове столкнулись два маршрутных автобуса, которые двигались в попутном направлении. В результате аварии пострадали 11 человек. Двое пострадавших пока продолжают находиться в больнице.