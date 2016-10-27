Внаслідок ДТП на Київщині постраждало 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Київщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалось одинадцять осіб. Про це УНН повідомили у перс-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Так, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 жовтня, о 3-й годині ночі, на 21 км автодороги Київ-Одеса, біля с. Віта-Поштова. Водій автобуса “MERSEDES-BENZ 311 CDI”, з невідомих поки причин, виїхав на узбіччя та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП водій та десятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.
Наразі встановлюються обставини та причини пригоди.