В результате ДТП на Киевщине пострадали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киевской области в результате ДТП травмировано одиннадцать человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 октября, в 3 часа ночи, на 21 км автодороги Киев-Одесса, возле с. Вита-Почтовая. Водитель автобуса "MERSEDES-BENZ 311 CDI", по неизвестным пока причинам, выехал на обочину и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП водитель и десять пассажиров получили телесные повреждения.
Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.