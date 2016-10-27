В результате ДТП на Киевщине пострадали 11 человек

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 октября, в 3 часа ночи, на 21 км автодороги Киев-Одесса, возле с. Вита-Почтовая. Водитель автобуса "MERSEDES-BENZ 311 CDI", по неизвестным пока причинам, выехал на обочину и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП водитель и десять пассажиров получили телесные повреждения.

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.