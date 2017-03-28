Внаслідок бомбардувань по Мосулу загинуло близько 240 цивільних

Люди, які вижили внаслідок бомбардувань розповіли, що вони були змушені залишатись в будівлях, бо їх примусили бойовики.

Сотні чоловіків, жінок та дітей переховувались у своїх будівлях, коли їх було обстріляно 13 березня, а також кілька днів по тому.

Кілька жителів розповіли, що снайпери "Ісламської держави" зайняли позиції на дахах їх будинків, припаркували замінований автомобіль зовні і підпалити транспортні засоби.

"Не на всіх дахах будинків були терористи "Ісламської держави". Чому тільки через одного терориста "Ісламської держави" необхідно було вбивати всіх?", - розповів цивільний Муната Ясім, який втратив 9 своїх родичів, у тому числі дітей.

Він додав, що "тільки через те, що один снайпер був на нашому будинку, літак почав бомбардування".

Пентагон раніше, 17 березня оголосив про чотири удари в районі Мосула, заявивши, що вони знищили 25 бойових позицій, 56 одиниць техніки і начинений вибухівкою автомобіль.

Журналісти, яким з тих пір було заборонене відвідування того району і інших частин західного Мосула, побачили вагітну жінку і дитину серед не менше 50 тіл, виявлених у суботу, під завалами зруйнованих будинків.

За місцевими оцінками, загинуло від 130 до 240 осіб, але точної цифри немає, оскільки пошуки останків тіл тривають.

Міністерство оборони Іраку підтвердило, що щонайменше 61 цивільна особа загинула, але вони звинувачують "Ісламську державу" в заподіянні руйнувань шляхом закладки вибухівки в стіни будинків.

Але очолювана США коаліція визнала, що їх повітряні удари вражали цілі, які "відповідають заявам про жертви серед цивільного населення", наполягаючи на тому, що вони били по терористам і їх зброї.

Представник від очолюваної США коаліції сказав, що було розпочато розслідування, щоб визначити "законність" претензій.

За даними США кількість загиблих цивільних протягом операції в Сирії та Іраку проти терористів "Ісламської держави" нараховує близько 200 осіб, але в той же час правозахисники повідомляють, що загиблих більше 1 тис. осіб.

Якщо кількість загиблих підтвердиться, то ця атака стане одним з найбільш смертоносних окремих інцидентів зі смертю цивільних осіб за останній час в будь-якому великому конфлікті за участю США.

Як повідомляв УНН, 23 березня в ООН повідомили, що у "пастці" в західному Мосулі в Іраку опинилися 400 тис. осіб.