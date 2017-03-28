В результате бомбардировок по Мосулу погибло около 240 гражданских

Выжившие в результате бомбардировок рассказали, что они были вынуждены оставаться в зданиях, потому что их заставили боевики.

Сотни мужчин, женщин и детей скрывались в своих зданиях, когда они были обстреляны 13 марта, а также несколько дней назад.

Несколько жителей рассказали, что снайперы "Исламского государства" заняли позиции на крышах их домов, припарковали заминированный автомобиль снаружи и поджечь транспортные средства.

«Не на всех крышах домов были террористы "Исламского государства". Почему только из-за одного террориста "Исламского государства" необходимо было убивать всех?", - рассказал гражданский Муната Ясим, который потерял 9 своих родственников, в том числе детей.

Он добавил, что "только потому, что один снайпер был на нашем доме, самолет начал бомбардировки".

Пентагон ранее, 17 марта объявил о четырех ударах в районе Мосула, заявив, что они уничтожили 25 боевых позиций, 56 единиц техники и начиненный взрывчаткой автомобиль.

Журналисты, которым с тех пор было запрещено посещение того района и других частей западного Мосула, увидели беременную женщину и ребенка среди не менее 50 тел, обнаруженных в субботу, под завалами разрушенных зданий.

По местным оценкам, погибло от 130 до 240 человек, но точной цифры нет, поскольку поиски останков тел продолжаются.

Министерство обороны Ирака подтвердило, что по меньшей мере 61 гражданский погиб, но они обвиняют "Исламское государство" в причинении разрушений путем закладки взрывчатки в стены домов.

Но возглавляемая США коалиция признала, что их воздушные удары поражали цели, которые "отвечают заявлениям о жертвах среди гражданского населения", настаивая на том, что они били по террористам и их оружия.

Представитель от возглавляемой США коалиции сказал, что было начато расследование, чтобы определить "законность" претензий.

По данным США количество погибших гражданских в ходе операции в Сирии и Ирака против террористов "Исламского государства" насчитывает около 200 человек, но в то же время правозащитники сообщают, что погибших более 1 тыс. человек.

Если количество погибших подтвердится, то эта атака станет одним из самых смертоносных отдельных инцидентов со смертью гражданских лиц за последнее время в любом крупном конфликте с участием США.

Как сообщал УНН, 23 марта в ООН сообщили, что в "ловушке" в западном Мосуле в Ираке оказались 400 тыс. человек.