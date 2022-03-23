Власники облігацій "морально зобов’язані" погодитися на відтермінування виплати купонів МХП - іноземні ЗМІ

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Компанія закликала власників облігацій діяти як "відповідальні партнери", менеджери фондів зі свого боку, вбачають PR-кошмар, якщо інвестори змушують компанію до повного дефолту.

"З початку війни у ​​нас було багато переговорів з власниками облігацій та акціонерами", – каже Анастасія Соботюк, директор зі зв’язків з інвесторами МХП.

"У наших дискусіях з власниками облігацій ми бачимо їхню підтримку. Звичайно, важко зрозуміти, що вони будуть робити зараз, але ми спілкувалися з 50- ма різними фондами і почули, що всі вони розуміють, як працює компанія зараз. Вони розуміють, що ми намагаємося забезпечити продовольчу безпеку нашої країни в ці складні часи... Ми просимо піти на ті умови [за згодою], що дуже важливі як для компанії, так і для країни, і ми сподіваємося, що наші власники облігацій виступатимуть як відповідальні партнери".

На 2029 рік МХП мав відсотки в розмірі 11 мільйонів доларів, які підлягали сплаті 19 березня, вони мали бути сплачені в понеділок, але компанія їх не сплатила.

У заяві про надання згоди МХП зазначив, що навряд чи буде платити відсотки за єврооблігацями 2026 і 2024 років, які мають бути сплачені 3 квітня та 10 травня відповідно, що так само призведе до дефолту.

Компанія просить "період підтримки" для своїх 500 млн дол. 7,75% у 2024 році, 550 млн дол., 6,95% у 2026 і своїх 350 млн дол. на 6,25% у 2029-му, зі зміною терміну за облігаціями на 270 днів, а не 30 днів, як раніше було передбачено.

Погодження зі зміною означатиме, що власники облігацій відмовляться від можливості прискорити виплату в результаті несплати відсотків під час періоду підтримки.

Менеджер фонду в США сказав, що власники облігацій мають "моральний обов’язок" погодитися на такі зміни.

"Я твердо вірю, що це прохання буде задоволено", - сказав він.

"Я не можу уявити, щоб критична кількість фондів сказала MХП зараз, що вони збираються змусити їх до дефолту, а потім змусять їх погасити борг. Звісно, не в нинішній ситуації, коли всі роблять все, щоб показати свою підтримку Україні. Уявіть, як погано це виглядало б для будь-яких фондів. А також чого б це досягло у фінансовому плані? Невже вони справді збираються тягнути МХП до судів із витребуванням активів серед усього цього? Їм, мабуть, краще дочекатися поки це вирішиться".

Власники повинні відповісти на запит на отримання згоди до 17:00 в Нью-Йорку 30 березня, хоча якщо згоду буде надано більшістю до цього часу, зміни до документів можуть бути внесені до цього часу. JP Morgan є агентом із клопотання щодо облігації.

МХП повідомив, що протягом періоду підтримки компанія буде суворо обмежувати збільшення своєї заборгованості та виплати за іншими боргами, а несплачені процентні платежі будуть накопичуватися. MHП вже звернувся до своїх банків-кредиторів із заборгованістю в розмірі 126 мільйонів доларів, погодитися на загальну відстрочку обслуговування боргу на термін, не менший за відстрочку виплати облігацій.

Компанія заявила, що була емітентом облігацій і завжди виконувала свої зобов’язання. Зокрема у 2015 році, коли як єдиний емітент єврооблігацій з України, компанія підтримувала зв’язок з міжнародними кредиторами, незважаючи на анексію Росією Криму.

Відповідно до запиту на отримання згоди, компанія має 228 мільйонів доларів готівки. Для продовження роботи їй потрібно 160 мільйонів доларів з березня по червень і ще 100 мільйонів доларів з липня по грудень. Компанія має також 154 мільйони доларів невикористаного оборотного капіталу, але ці кошти є недоступними через війну. MХП повідомив, що має негативний грошовий потік через неможливість експортувати курятину та соняшникову олію, порушення ланцюга збуту та гуманітарні зусилля.