Держатели облигаций "морально обязаны" согласиться на отсрочку выплаты купонов МХП - иностранные СМИ

Детали

Компания призвала владельцев облигаций действовать как ответственные партнеры, менеджеры фондов со своей стороны, видят PR-кошмар, если инвесторы принуждают компанию к полному дефолту.

"С начала войны у нас было много переговоров с держателями облигаций и акционерами", - говорит Анастасия Соботюк, директор по связям с инвесторами МХП.

"В наших дискуссиях с держателями облигаций мы видим их поддержку. Конечно, трудно понять, что они будут делать сейчас, но мы общались с 50-ю различными фондами и услышали, что все они понимают, как работает компания сейчас. Они понимают, что мы стараемся обеспечить продовольственную безопасность нашей страны в эти сложные времена. Мы просим пойти на те условия [по согласию], которые очень важны как для компании, так и для страны, и мы надеемся, что наши держатели облигаций будут выступать в качестве ответственных партнеров".

На 2029 год МХП имел проценты в размере 11 миллионов долларов, которые подлежали уплате 19 марта, они должны были быть уплачены в понедельник, но компания их не оплатила.

В заявлении о предоставлении согласия МХП отметил, что вряд ли будет платить проценты по еврооблигациям 2026 и 2024 годов, которые должны быть уплачены 3 апреля и 10 мая соответственно, что так же приведет к дефолту.

Компания просит "период поддержки" для своих 500 млн долл. 7,75% в 2024 году, 550 млн долл., 6,95% в 2026 и своих 350 млн долл. на 6,25% в 2029-м, с изменением срока по облигациям на 270 дней, а не 30 дней, как ранее было предусмотрено.

Согласование с изменением будет означать, что держатели облигаций откажутся от возможности ускорить выплату в результате неуплаты процентов во время периода поддержки.

Менеджер фонда в США сказал, что держатели облигаций имеют "моральный долг" согласиться на такие изменения.

"Я твердо верю, что эта просьба будет удовлетворена", - сказал он.

"Я не могу представить, чтобы критическое количество фондов сказало МХП сейчас, что они собираются вынудить их к дефолту, а затем заставят их погасить долг. Конечно, не в нынешней ситуации, когда все делают все, чтобы показать свою поддержку Украине. Представьте, как плохо это выглядело бы для любых фондов. А также чего бы это достигло в финансовом плане? Неужели они действительно собираются тащить МХП в суды с истребованием активов среди всего этого? Им, пожалуй, лучше дождаться пока это решится".

Владельцы должны ответить на запрос на получение согласия до 17:00 в Нью-Йорке 30 марта, хотя если согласие будет предоставлено большинством до сих пор, изменения в документы могут быть внесены до сих пор. JP Morgan является агентом по ходатайству об облигации.

МХП сообщил, что в течение периода поддержки компания будет строго ограничивать увеличение своей задолженности и выплаты по другим долгам, а неуплаченные процентные платежи будут накапливаться. МНП уже обратился к своим банкам-кредиторам с задолженностью в размере 126 миллионов долларов, согласиться на общую отсрочку обслуживания долга на срок, не меньший отсрочки выплаты облигаций.

Компания заявила, что была эмитентом облигаций и всегда выполняла свои обязательства. В частности в 2015 году, когда как единственный эмитент еврооблигаций из Украины, компания поддерживала связь с международными кредиторами, несмотря на аннексию Россией Крыма.

В соответствии с запросом на получение согласия, компания имеет 228 миллионов долларов наличных денег. Для продолжения работы ей нужно 160 миллионов долларов с марта по июнь и еще 100 миллионов долларов с июля по декабрь. Компания имеет также 154 миллиона долларов неиспользованного оборотного капитала, но эти средства недоступны из-за войны. МХП сообщил, что имеет негативный денежный поток из-за невозможности экспортировать курятину и подсолнечное масло, нарушения цепи сбыта и гуманитарные усилия.