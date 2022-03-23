Держатели облигаций "морально обязаны" согласиться на отсрочку выплаты купонов МХП - иностранные СМИ

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 15218 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 45071 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 62777 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 178162 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 103884 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 130547 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159556 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164636 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 370630 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139730 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.9м/с
45%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 95316 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 84543 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 39381 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 81993 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 62818 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 16027 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 45071 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 178162 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 370630 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 367982 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 25751 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 39559 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 104184 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 136141 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 155295 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Держатели облигаций "морально обязаны" согласиться на отсрочку выплаты купонов МХП - иностранные СМИ

Киев • УНН

 • 157799 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинский производитель курятины МХП заявил, что пропустит выплату купона в понедельник, и попросил держателей облигаций предоставить им согласие на изменения документов, чтобы избежать дефолта по всем его облигациям, пишет международное издание Global Capital.

Держатели облигаций "морально обязаны" согласиться на отсрочку выплаты купонов МХП - иностранные СМИ

Детали

Компания призвала владельцев облигаций действовать как ответственные партнеры, менеджеры фондов со своей стороны, видят PR-кошмар, если инвесторы принуждают компанию к полному дефолту.

"С начала войны у нас было много переговоров с держателями облигаций и акционерами", - говорит Анастасия Соботюк, директор по связям с инвесторами МХП.

"В наших дискуссиях с держателями облигаций мы видим их поддержку. Конечно, трудно понять, что они будут делать сейчас, но мы общались с 50-ю различными фондами и услышали, что все они понимают, как работает компания сейчас. Они понимают, что мы стараемся обеспечить продовольственную безопасность нашей страны в эти сложные времена. Мы просим пойти на те условия [по согласию], которые очень важны как для компании, так и для страны, и мы надеемся, что наши держатели облигаций будут выступать в качестве ответственных партнеров".

На 2029 год МХП имел проценты в размере 11 миллионов долларов, которые подлежали уплате 19 марта, они должны были быть уплачены в понедельник, но компания их не оплатила.

В заявлении о предоставлении согласия МХП отметил, что вряд ли будет платить проценты по еврооблигациям 2026 и 2024 годов, которые должны быть уплачены 3 апреля и 10 мая соответственно, что так же приведет к дефолту.

Компания просит "период поддержки" для своих 500 млн долл. 7,75% в 2024 году, 550 млн долл., 6,95% в 2026 и своих 350 млн долл. на 6,25% в 2029-м, с изменением срока по облигациям на 270 дней, а не 30 дней, как ранее было предусмотрено.

Согласование с изменением будет означать, что держатели облигаций откажутся от возможности ускорить выплату в результате неуплаты процентов во время периода поддержки.

Менеджер фонда в США сказал, что держатели облигаций имеют "моральный долг" согласиться на такие изменения.

"Я твердо верю, что эта просьба будет удовлетворена", - сказал он.

"Я не могу представить, чтобы критическое количество фондов сказало МХП сейчас, что они собираются вынудить их к дефолту, а затем заставят их погасить долг. Конечно, не в нынешней ситуации, когда все делают все, чтобы показать свою поддержку Украине. Представьте, как плохо это выглядело бы для любых фондов. А также чего бы это достигло в финансовом плане? Неужели они действительно собираются тащить МХП в суды с истребованием активов среди всего этого? Им, пожалуй, лучше дождаться пока это решится".

Владельцы должны ответить на запрос на получение согласия до 17:00 в Нью-Йорке 30 марта, хотя если согласие будет предоставлено большинством до сих пор, изменения в документы могут быть внесены до сих пор. JP Morgan является агентом по ходатайству об облигации.

МХП сообщил, что в течение периода поддержки компания будет строго ограничивать увеличение своей задолженности и выплаты по другим долгам, а неуплаченные процентные платежи будут накапливаться. МНП уже обратился к своим банкам-кредиторам с задолженностью в размере 126 миллионов долларов, согласиться на общую отсрочку обслуживания долга на срок, не меньший отсрочки выплаты облигаций.

Компания заявила, что была эмитентом облигаций и всегда выполняла свои обязательства. В частности в 2015 году, когда как единственный эмитент еврооблигаций из Украины, компания поддерживала связь с международными кредиторами, несмотря на аннексию Россией Крыма.

В соответствии с запросом на получение согласия, компания имеет 228 миллионов долларов наличных денег. Для продолжения работы ей нужно 160 миллионов долларов с марта по июнь и еще 100 миллионов долларов с июля по декабрь. Компания имеет также 154 миллиона долларов неиспользованного оборотного капитала, но эти средства недоступны из-за войны. МХП сообщил, что имеет негативный денежный поток из-за невозможности экспортировать курятину и подсолнечное масло, нарушения цепи сбыта и гуманитарные усилия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55