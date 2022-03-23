Держатели облигаций "морально обязаны" согласиться на отсрочку выплаты купонов МХП - иностранные СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинский производитель курятины МХП заявил, что пропустит выплату купона в понедельник, и попросил держателей облигаций предоставить им согласие на изменения документов, чтобы избежать дефолта по всем его облигациям, пишет международное издание Global Capital.
Детали
Компания призвала владельцев облигаций действовать как ответственные партнеры, менеджеры фондов со своей стороны, видят PR-кошмар, если инвесторы принуждают компанию к полному дефолту.
"С начала войны у нас было много переговоров с держателями облигаций и акционерами", - говорит Анастасия Соботюк, директор по связям с инвесторами МХП.
"В наших дискуссиях с держателями облигаций мы видим их поддержку. Конечно, трудно понять, что они будут делать сейчас, но мы общались с 50-ю различными фондами и услышали, что все они понимают, как работает компания сейчас. Они понимают, что мы стараемся обеспечить продовольственную безопасность нашей страны в эти сложные времена. Мы просим пойти на те условия [по согласию], которые очень важны как для компании, так и для страны, и мы надеемся, что наши держатели облигаций будут выступать в качестве ответственных партнеров".
На 2029 год МХП имел проценты в размере 11 миллионов долларов, которые подлежали уплате 19 марта, они должны были быть уплачены в понедельник, но компания их не оплатила.
В заявлении о предоставлении согласия МХП отметил, что вряд ли будет платить проценты по еврооблигациям 2026 и 2024 годов, которые должны быть уплачены 3 апреля и 10 мая соответственно, что так же приведет к дефолту.
Компания просит "период поддержки" для своих 500 млн долл. 7,75% в 2024 году, 550 млн долл., 6,95% в 2026 и своих 350 млн долл. на 6,25% в 2029-м, с изменением срока по облигациям на 270 дней, а не 30 дней, как ранее было предусмотрено.
Согласование с изменением будет означать, что держатели облигаций откажутся от возможности ускорить выплату в результате неуплаты процентов во время периода поддержки.
Менеджер фонда в США сказал, что держатели облигаций имеют "моральный долг" согласиться на такие изменения.
"Я твердо верю, что эта просьба будет удовлетворена", - сказал он.
"Я не могу представить, чтобы критическое количество фондов сказало МХП сейчас, что они собираются вынудить их к дефолту, а затем заставят их погасить долг. Конечно, не в нынешней ситуации, когда все делают все, чтобы показать свою поддержку Украине. Представьте, как плохо это выглядело бы для любых фондов. А также чего бы это достигло в финансовом плане? Неужели они действительно собираются тащить МХП в суды с истребованием активов среди всего этого? Им, пожалуй, лучше дождаться пока это решится".
Владельцы должны ответить на запрос на получение согласия до 17:00 в Нью-Йорке 30 марта, хотя если согласие будет предоставлено большинством до сих пор, изменения в документы могут быть внесены до сих пор. JP Morgan является агентом по ходатайству об облигации.
МХП сообщил, что в течение периода поддержки компания будет строго ограничивать увеличение своей задолженности и выплаты по другим долгам, а неуплаченные процентные платежи будут накапливаться. МНП уже обратился к своим банкам-кредиторам с задолженностью в размере 126 миллионов долларов, согласиться на общую отсрочку обслуживания долга на срок, не меньший отсрочки выплаты облигаций.
Компания заявила, что была эмитентом облигаций и всегда выполняла свои обязательства. В частности в 2015 году, когда как единственный эмитент еврооблигаций из Украины, компания поддерживала связь с международными кредиторами, несмотря на аннексию Россией Крыма.
В соответствии с запросом на получение согласия, компания имеет 228 миллионов долларов наличных денег. Для продолжения работы ей нужно 160 миллионов долларов с марта по июнь и еще 100 миллионов долларов с июля по декабрь. Компания имеет также 154 миллиона долларов неиспользованного оборотного капитала, но эти средства недоступны из-за войны. МХП сообщил, что имеет негативный денежный поток из-за невозможности экспортировать курятину и подсолнечное масло, нарушения цепи сбыта и гуманитарные усилия.