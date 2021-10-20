Влада США заарештувала 1,7 мільйона мігрантів на кордоні з Мексикою, що є рекордом за всю історію

Деталі

Поточні цифри на 2021 фінансовий рік, який почався в жовтні минулого року, перевищили попередній максимум в 2000 році.

Президент Джо Байден, демократ, який вступив на посаду в січні, повністю змінив жорстку імміграційну політику свого попередника-республіканця, президента Дональда Трампа, пообіцявши більш "гуманний" підхід до імміграційної політики.

Кандидат Байдена на пост глави Митного і прикордонного контролю США Кріс Магнус, у вівторок зіткнувся з питаннями від республіканських законодавців, які назвали ситуацію на кордоні "хаосом і кризою".

Занепокоєння посилюється напливом тисяч мігрантів, в основному з Гаїті, які минулого місяця перетнули річку Ріо-Гранде з Мексики і розбили тимчасовий табір під мостом в Дель-Ріо, штат Техас.

По інший бік - демократи і захисники імміграції розкритикували Байдена за його швидке вигнання багатьох з цих мігрантів назад в Гаїті, країну, спустошену насильством, політичними кризами і стихійними лихами. Адміністрація також почала розслідування тактики агентів прикордонної служби, сфотографованих в Дель-Ріо, які намагалися відтіснити гаїтянських мігрантів уздовж берега річки.

Доповнення

Раніше, багато гаїтян були повернуті відповідно до "Title 42", яку було впроваджено в березні 2020 року на початку пандемії COVID-19, з метою стримування інфекцій і яка дозволяла швидко вислати більшість мігрантів без можливості просити притулку.

Федеральний суд також зобов'язав адміністрацію Байдена відновити іншу політику епохи Трампа, відому як Протоколи про захист мігрантів, які змусили тисячі прохачів притулку чекати в Мексиці слухань в імміграційному суді США. Адміністрація повідомила, що вживає заходів для перезапуску програми в листопаді та чекає на згоду Мексики.