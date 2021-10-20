Влада США заарештувала 1,7 мільйона мігрантів на кордоні з Мексикою, що є рекордом за всю історію

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 22580 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 91200 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 137017 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 121290 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 128709 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 92725 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 79173 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 175716 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87982 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 271497 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 47741 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 55668 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 11543 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 20101 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 36650 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 141271 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 175738 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 271517 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 440278 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 427366 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 600 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30453 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36096 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36632 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37714 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Влада США заарештувала 1,7 мільйона мігрантів на кордоні з Мексикою, що є рекордом за всю історію

Київ • УНН

 • 19085 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Влада США заарештувала 1,7 мільйона мігрантів на кордоні з Мексикою в цьому фінансовому році, що є рекордом за всю історію, що підкреслює серйозні політичні та гуманітарні проблеми, з якими стикається адміністрація Байдена щодо імміграції. Про це пише агенство Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Влада США заарештувала 1,7 мільйона мігрантів на кордоні з Мексикою, що є рекордом за всю історію

Деталі

Поточні цифри на 2021 фінансовий рік, який почався в жовтні минулого року, перевищили попередній максимум в 2000 році. 

Президент Джо Байден, демократ, який вступив на посаду в січні, повністю змінив жорстку імміграційну політику свого попередника-республіканця, президента Дональда Трампа, пообіцявши більш "гуманний" підхід до імміграційної політики.

Кандидат Байдена на пост глави Митного і прикордонного контролю США Кріс Магнус, у вівторок зіткнувся з питаннями від республіканських законодавців, які назвали ситуацію на кордоні "хаосом і кризою".

Занепокоєння посилюється напливом тисяч мігрантів, в основному з Гаїті, які минулого місяця перетнули річку Ріо-Гранде з Мексики і розбили тимчасовий табір під мостом в Дель-Ріо, штат Техас.

По інший бік - демократи і захисники імміграції розкритикували Байдена за його швидке вигнання багатьох з цих мігрантів назад в Гаїті, країну, спустошену насильством, політичними кризами і стихійними лихами. Адміністрація також почала розслідування тактики агентів прикордонної служби, сфотографованих в Дель-Ріо, які намагалися відтіснити гаїтянських мігрантів уздовж берега річки.

Доповнення

Раніше, багато гаїтян були повернуті відповідно до "Title 42", яку було впроваджено в березні 2020 року на початку пандемії COVID-19, з метою стримування інфекцій і яка дозволяла швидко вислати більшість мігрантів без можливості просити притулку.

Федеральний суд також зобов'язав адміністрацію Байдена відновити іншу політику епохи Трампа, відому як Протоколи про захист мігрантів, які змусили тисячі прохачів притулку чекати в Мексиці слухань в імміграційному суді США. Адміністрація повідомила, що вживає заходів для перезапуску програми в листопаді та чекає на згоду Мексики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68