Власти США арестовали 1,7 миллиона мигрантов на границе с Мексикой, что является рекордом за всю историю

КИЕВ. 20 октября. УНН. Власти США арестовали 1,7 миллиона мигрантов на границе с Мексикой в этом финансовом году, что является рекордом за всю историю, что подчеркивает серьезные политические и гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена по иммиграции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.