Власти США арестовали 1,7 миллиона мигрантов на границе с Мексикой, что является рекордом за всю историю
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Власти США арестовали 1,7 миллиона мигрантов на границе с Мексикой в этом финансовом году, что является рекордом за всю историю, что подчеркивает серьезные политические и гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена по иммиграции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Текущие цифры на 2021 финансовый год, который начался в октябре прошлого года, превысили предыдущий максимум в 2000 году.
Президент Джо Байден, демократ, вступивший на должность в январе, полностью изменил жесткую иммиграционную политику своего предшественника-республиканца, президента Дональда Трампа, пообещав более "гуманный" подход к иммиграционной политики.
Кандидат Байдена на пост главы Таможенного и пограничного контроля США Крис Магнус, во вторник столкнулся с вопросами от республиканских законодателей, которые назвали ситуацию на границе "хаосом и кризисом".
Беспокойство усиливается наплывом тысяч мигрантов, в основном из Гаити, которые в прошлом месяце пересекли реку Рио-Гранде из Мексики и разбили временный лагерь под мостом в Дель-Рио, штат Техас.
По другую сторону - демократы и защитники иммиграции раскритиковали Байдена из-за его быстрого изгнания многих из этих мигрантов обратно на Гаити, страну, опустошенную насилием, политическими кризисами и стихийными бедствиями. Администрация также начала расследование тактики агентов пограничной службы, сфотографированных в Дель-Рио, которые пытались оттеснить гаитянских мигрантов вдоль берега реки.
Дополнение
Ранее, много гаитян были возвращены в соответствии с "Title 42", которая была внедрена в марте 2020 года в начале пандемии COVID-19, с целью сдерживания инфекций и которая позволяла быстро выслать большинство мигрантов без возможности просить убежища.
Федеральный суд также обязал администрацию Байдена восстановить другую политику эпохи Трампа, известную как Протоколы о защите мигрантов, которые заставили тысячи просителей убежища ждать в Мексике слушаний в иммиграционном суде США. Администрация сообщила, что принимает меры для перезапуска программы в ноябре и ожидает согласия Мексики.