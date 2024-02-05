Влада Литви хоче продовжити на рік термін вивчення мови для українців

Міністерство освіти, науки і спорту Литви пропонує продовжити на рік термін, протягом якого українцям, які втекли від війни до Литви і влаштувалися на роботу, треба буде вивчити литовську мову. Про це пише LRT.lt, повідомляє УНН.

Відомство пропонує змінити відповідну постанову уряду та встановити, що "для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, категорія володіння державною мовою не застосовується під час прийняття на роботу протягом трьох років з моменту надання тимчасового захисту в Литві". У постанові, яка діє нині, передбачається дворічний термін.

За словами представника департаменту національних меншин Сергія Добрякова, його департамент повністю підтримує пропозицію міністерства.

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"По-перше, треба розуміти, що ситуація цих людей - особлива. Вони були змушені тікати від війни, покинути свої домівки. Це був великий стрес, і цим людям потрібен триваліший термін для адаптації в Литві.

З іншого боку, треба взяти до уваги, що українці справді дуже стараються інтегруватися в литовське суспільство, виявляють величезну зацікавленість культурою Литви і прагнуть вивчати литовську мову. Але, на жаль, поки що задовольнити потребу всіх охочих вивчати литовську мову ми не можемо. Місця на курси з вивчення мови, зокрема й фінансовані департаментом, заповнюються миттєво, і далеко не всі охочі потрапляють на них", - заявив Добряков.

Дослідження громадської думки засвідчили, що литовське суспільство всіляко підтримує Україну та українців, які прибувають. Тому пропозиція відкласти вимоги знання литовської мови буде раціональною і правильною, вважає Добряков.

У країні існують тридцять груп вивчення мови для різного ступеня володіння.