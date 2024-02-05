Власти Литвы хотят продлить на год срок изучения языка для украинцев

Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает продлить на год срок, в течение которого украинцам, бежавшим от войны в Литву и устроившимся на работу, надо будет изучить литовский язык. Об этом пишет LRT.lt, сообщает УНН.

Ведомство предлагает изменить соответствующее постановление правительства и установить, что "для иностранцев, которым предоставлена ​​​​временная защита в Литовской Республике, категория владения государственным языком не применяется при приеме на работу в течение трех лет с момента предоставления временной защиты в Литве". В постановлении, которое действует ныне, предусматривается двухлетний срок.

По словам представителя департамента национальных меньшинств Сергея Добрякова, его департамент полностью поддерживает предложение министерства.

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"Во-первых, надо понимать, что ситуация этих людей – особенная. Они были вынуждены бежать от войны, покинуть свои дома. Это был большой стресс, и этим людям нужен более длительный срок для адаптации в Литве.

С другой стороны, надо принять во внимание, что украинцы действительно очень стараются интегрироваться в литовское общество, проявляют огромный интерес к культуре Литвы и стремятся изучать литовский язык. Но, к сожалению, пока удовлетворить потребность всех желающих изучать литовский язык мы не можем. Места на курсы по изучению языка, в том числе и финансируемые департаментом, заполняются мгновенно, и далеко не все желающие попадают на них", - заявил Добряков.

Исследования общественного мнения показали, что литовское общество всячески поддерживает Украину и прибывающих украинцев. Поэтому предложение отложить требования знания литовского языка будет рациональным и правильным, считает Добряков.

В стране существуют тридцать групп изучения языка для разной степени владения.