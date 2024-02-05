Власти Литвы хотят продлить на год срок изучения языка для украинцев
Министерство образования Литвы предложило увеличить срок изучения литовского языка украинцами, бежавшими в Литву во время войны, с двух до трех лет.
Король Чарльз ІІІ впервые появился на публике после операции
Король Великобритании публично посетил местную церковь после перенесенной операции.
Искусственный интеллект в симуляции военных конфликтов склоняется к нанесению ядерного удара
Во время симуляций военных игр ИИ был склонен к нанесению ядерных ударов, что подчеркивает необходимость обеспечения безопасного и ответственного развития.
В Саудовской Аравии стартовала Всемирная оборонная выставка
В Эр-Рияде началась вторая Всемирная выставка вооружений, на которой представлены последние новинки оборонной промышленности от более чем 750 компаний из 65 стран мира.
Тайвань ввел санкции против российской компании, которая завозила в рф тайваньские станки, для возможного производства оружия
Власти Тайваня наложили санкции на российскую компанию iMachine по подозрению в экспорте высокотехнологичных тайваньских машин в Россию через третьи страны, которые могут быть использованы для производства оружия.
Установлен мировой рекорд по наибольшему времени пребывания в космосе: более 878 суток
космонавт установил новый мировой рекорд по самому длинному совокупному времени пребывания в космосе - более 878 дней.
В США анонсировали дальнейшие удары по объектам хуситов на Ближнем Востоке
США объявили о нанесении новых ударов по объектам хуситов на Ближнем Востоке в ответ на атаки на американские войска.
Оккупанты на ВОТ заставляют украинцев отказываться от гражданства Украины - ЦНС
Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины продолжают принуждать украинцев отказываться от гражданства, требуя письменные заявления об отказе от него.
13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех - журналист
Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС планирует ввести свой самый слабый пакет санкций против примерно 250 российских физических и юридических лиц.
Количество погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64, сотни людей считаются пропавшими без вести
Количество погибших от лесных пожаров в центральном Чили возросло до 64, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.