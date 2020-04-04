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Влада Києва заявила, що у мережі комунальних аптек є 70 тисяч масок

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У аптеках КП “Фармація” у вільному доступі можна купити маску. Загалом у мережі їх близько 70 тисяч. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами в аптеках комунальної мережі можна придбати, як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання, запаси яких постійно оновлюють. Також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби та рукавички

“Із 6 квітня в країні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом. Зокрема, буде заборонено перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Знаю, що питання носити маску чи ні викликає багато суперечок. Знаю, що ВООЗ рекомендує носити маску тільки тим, хто має симптоми захворювання. Проте, за прогнозами Головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і в цей же час стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім!”, — підкреслив Микола Поворозник та додав, що в аптеках КП “Фармація” у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби.

Нагадаємо, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.

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