Власти Киева заявили, что в сети коммунальных аптек есть 70 тысяч масок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В аптеках КП "Фармация" в свободном доступе можно купить маску. Всего в сети их около 70 000. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.
По его словам в аптеках коммунальной сети можно приобрести, как одноразовую, так и марлевую маску многоразового использования, запасы которых постоянно обновляют. Также в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и перчатки.
"С 6 апреля в стране будут усилены меры борьбы с коронавируса. В частности, будет запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора. Знаю, что вопрос носить маску или нет вызывает много споров. Знаю, что ВОЗ рекомендует носить маску только тем, кто имеет симптомы заболевания. Однако, по прогнозам Главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме. А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!", - подчеркнул Николай Поворозник и добавил, что в аптеках КП "Фармация" в свободном доступе можно купить маски, перчатки и дезинфицирующие средства.
Напомним, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.