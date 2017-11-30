Влада Балі продовжила режим надзвичайної ситуації до 10 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Влада острова Балі продовжила режим надзвичайної ситуації до 10 грудня, через продовження виверження вулкана Агунг, передає УНН з посиланням на The Straits Times.
Як заявив губернатор Балі Мейд Мангу Пастіка, продовження НС пов'язано інформацією про те, що виверження вулкану Агунг може посилиться.
Також повідомляється, що попіл від виверження порушив роботу аеропорту сусіднього острова Ломбок. За повідомленням аеронавігаційного агентства AirNav Indonesia, аеропорт сусіднього острова буде закритий до п'ятниці, 1 грудня.
Нагадаємо, на острові Балі відновив роботу міжнародний аеропорт.