Влада Балі продовжила режим надзвичайної ситуації до 10 грудня

Як заявив губернатор Балі Мейд Мангу Пастіка, продовження НС пов'язано інформацією про те, що виверження вулкану Агунг може посилиться.

Також повідомляється, що попіл від виверження порушив роботу аеропорту сусіднього острова Ломбок. За повідомленням аеронавігаційного агентства AirNav Indonesia, аеропорт сусіднього острова буде закритий до п'ятниці, 1 грудня.

Нагадаємо, на острові Балі відновив роботу міжнародний аеропорт.