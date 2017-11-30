Власти Бали продлили режим чрезвычайной ситуации до 10 декабря

Как заявил губернатор Бали Мэйда Мангу Пастика, продление ЧС связано информацией о том, что извержеине вулкана Агунг может усилится.

Также сообщается, что пепел от извержения нарушил работу аэропорта соседнего острова Ломбок. По сообщению аэронавигационного агентства AirNav Indonesia, аэропорт соседнего острова будет закрыт до пятницы, 1 декабря.

Напомним, на острове Бали возобновил работу международный аэропорт.