Вкрита тризубами: посол Швеції в Україні показав створену власноруч писанку до Великодня

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"Це моя перша власноруч зроблена українська писанка, вкрита тризубами та язичницькими добрими побажаннями Перемоги", - написав Тиберг у Twitter.

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Нагадаємо

Собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом цього року становитиме близько 175 грн за 1 кг. Такі підрахунки сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.