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Вкрита тризубами: посол Швеції в Україні показав створену власноруч писанку до Великодня

Вкрита тризубами: посол Швеції в Україні показав створену власноруч писанку до Великодня

Київ • УНН

 • 940147 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг оприлюднив світлину своєї першої писанки, створеної до Великодня, який за західним обрядом відзначатимуть 9 квітня, передає УНН.

Цитата

"Це моя перша власноруч зроблена українська писанка, вкрита тризубами та язичницькими добрими побажаннями Перемоги", - написав Тиберг у Twitter.

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Нагадаємо 

Собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом цього року становитиме близько 175 грн за 1 кг. Такі підрахунки сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

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