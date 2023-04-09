Вкрита тризубами: посол Швеції в Україні показав створену власноруч писанку до Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг оприлюднив світлину своєї першої писанки, створеної до Великодня, який за західним обрядом відзначатимуть 9 квітня, передає УНН.
Цитата
"Це моя перша власноруч зроблена українська писанка, вкрита тризубами та язичницькими добрими побажаннями Перемоги", - написав Тиберг у Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великдень у Польщі: коли святити кошики та що у них кладуть
Нагадаємо
Собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом цього року становитиме близько 175 грн за 1 кг. Такі підрахунки сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.