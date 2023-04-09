Покрытая трезубцами: посол Швеции в Украине показал созданную собственноручно писанку к Пасхе

Цитата

"Это моя первая собственноручно сделанная украинская писанка, покрытая трезубцами и языческими добрыми пожеланиями Победы", - написал Тиберг в Twitter.

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Напомним

Себестоимость кулича домашней выпечки по традиционному рецепту в этом году составит около 175 грн за 1 кг. Таковы подсчеты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.