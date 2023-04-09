Покрытая трезубцами: посол Швеции в Украине показал созданную собственноручно писанку к Пасхе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг обнародовал фотографию своей первой писанки, созданной к Пасхе, которую по западному обряду будут отмечать 9 апреля, передает УНН.
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"Это моя первая собственноручно сделанная украинская писанка, покрытая трезубцами и языческими добрыми пожеланиями Победы", - написал Тиберг в Twitter.
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Напомним
Себестоимость кулича домашней выпечки по традиционному рецепту в этом году составит около 175 грн за 1 кг. Таковы подсчеты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.