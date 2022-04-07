"Вкрай неприйнятні": Японія засудила погрози росії у свій бік

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"Вся ця ситуація пов'язана з агресією росії проти України. Будь-яка відповідь, яка намагається перекласти відповідальність на Японію, є вкрай невиправданою і неприйнятною", - сказав він.

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Заява Мацуно прозвучала у відповідь на слова чиновниці російського МЗС Марії Захарової, яка в середу, 6 квітня, заявила, що росія розглядає контрзаходи проти Японії через запроваджені санкції проти рф на тлі її нападу на Україну.

Вона сказала, що Токіо "розпалює антиросійську істерику в японському суспільстві". Захарова розкритикувала Японію за "слухняне виконання інструкцій, отриманих з-за океану", що нібито підриває російсько-японські відносини.

Нагадаємо

Японія заявила, що санкції проти росії будуть лише посилюватися, доки не буде досягнуто мирної угоди з Україною.



США, Європейський Союз та їхні союзники продовжують вводити обмеження проти росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.