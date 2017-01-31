Вкладники “Михайлівського” направили до антикорупційного комітету ВР докази злочинів Фонду гарантування вкладів

“Очевидність порушення законодавства України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб випливає з відмови ним виплачувати кошти, які гарантуються Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, Фонд неправомірно визнав та відніс до нікчемних суми та транзакції.

При цьому Фонд не має жодних юридичних підстав щодо відмови у виплаті вкладникам їх коштів, що знаходяться на поточних рахунках. Свою позицію Фонд ґрунтує на документах, які затверджені підписом Ірклієнка Ю.П., в яких безпідставно з надуманими аргументами та неправомірними посиланнями на різні статті законів України стверджується про нікчемність транзакцій та сум на поточних рахунках вкладників.

При цьому за Законом Фонд не мав жодних прав відносити транзакції до нікчемних, оскільки у транзакції є дві сторони:

платник та отримувач, а Фонд не є стороною у цих транзакціях. У документах, що надсилаються Ліквідаторами/Фондом вкладникам ПАТ “Банк Михайлівський” спотворюється зміст та сенс Законів України. Сказане обґрунтовується посиланнями на відповідні статті законів України у документах:

1) Висновок Ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (див. додаток № 4);

2) Висновок: “Правові підстави гарантованих виплат вкладникам з 2-ох сторонніми договорами та юридично правові обґрунтування поза законності ознак нікчемності” (див. додаток № 5);

та цілою низкою судових рішень: № 822/1747/16, № 822/2068/16, № 802/1571/16-а, № 822/1910/16, № 822/2147/16, № 823/1692/16, № 814/2037/16, № 822/2261/16, № 822/2163/16, № 804/4984/16, № 822/2023/16, № 822/1947/16, № 823/1144/16, № 826/15017/16, № 823/1728/16, № 823/1302/16, № 802/1709/16-а, № 815/6674/16 (див. також “Судове рішення...” - додаток № 4 до “Висновок: „Правові підстави гарантованих ... “)”, - йдеться у заяві вкладників банку “Михайлівський”.

Вони обурені тим, що органи досудового розслідування ігнорують порушення законодавства з боку Фонду гарантування вкладів.

“У додатку № 6 наведено ціла низка відкритих кримінальних проваджень проти посадових осіб Фонду та ліквідаторів. При цьому цей перелік кримінальних проваджень, які було відкрито по Україні не є вичерпним, бо у ньому наведено тільки відомі нам провадження.

Розслідування кримінальних правопорушень Фонду або не відбувалось (див. додаток № 7) або кримінальні провадження приєднувались до проваджень за заявами Фонду. Вкладниками подавались заяви про визнання їх потерпілими по справі проти посадових осіб Фонду, а їх заяви приєднували до справ, які розслідуються за заявами Фонду (див. Додаток № 8).

Таких відповідей від ОДР (орган досудового розслідування) вкладники отримали сотні, що свідчить про упередженість ОДР по всій Україні.

Слід зазначити, що не одна сотня вкладників ПАТ „Банк Михайлівський“ зверталися до органів досудового розслідування та отримували відписки. Один з прикладів відписки надано НАБУ (див. додаток № 9).

ОДР порушують не тільки КПКУ, а й ККУ. Так у додатках №№ 10, 11, 12 та 13 наведено ухвали суду, які досі не виконали ОДР. Проти посадових осіб УП ГУНП у м.Києві за невиконання рішення суду — Ухвали від 06.09.2016р. про зобов’язання внести відомості до ЕРДР по заяві вкладника (не мав договорів з фінкомпаніями) Банку Михайлівський по звинуваченню виконавчої дирекції Фонду та Ліквідатора Ірклієнка Ю.П. На цей час заявнику (заява від 15.08.2016р.) не надано жодної офіційної відповіді від ОДР, яким було прийнято заяву повідомлення про кримінальне правопорушення. Заявник багаторазово звертався з письмовими заявами до ОДР та особисто”, — наголошено у заяві вкладників банку “Михайлівський”.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів програв три судові інстанції про відступлення прав вимоги за кредитами фізосіб “Банку Михайлівський”. Вищий адмінсуд в січні цього року визнав дії Фонду протиправними.

Крім того, під час розгляду справи про переуступку прав вимоги за кредитами фізосіб “Банку Михайлівський” судами було прийнято рішення про забезпечення позову шляхом заборони Фонду гарантування вкладів та Банку “Михайлівській” ( тимчасовій адміністрації) приймати кошти від позичальників банку та робити будь-які повідомлення з цього приводу.

Однак, попри рішення суду, на сайті банку “Михайлівський” ( після введення тимчасової адміністрації) регулярно стали з’являтися публікації про необхідність сплатити кошти за кредитними договорами на користь банку “Михайлівській” ( тимчасовій адміністрації).

Як пояснили у ФК “Фагор” ( власник кредитного портфелю), такі дії Фонду є неправомірними, а їх інформація вводить людей в оману.

“Позичальники банку, які довірились Фонду гарантування вкладів, вимушені повторно сплачувати заборгованість, але вже з врахуванням штрафних санкцій і пені.

Разом з тим, ті позичальники, які одразу сплатили борг на користь фінкомпанії, вже отримали довідки про погашення заборгованості”, — пояснили в ФК “Фагор”.