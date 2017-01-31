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Вкладчики "Михайловского" направили в антикоррупционный комитет ВР доказательства преступлений Фонда гарантирования вкладов

Вкладчики "Михайловского" направили в антикоррупционный комитет ВР доказательства преступлений Фонда гарантирования вкладов

Киев • УНН

 • 14416 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Тысячи вкладчиков ПАО "Банк Михайловский" возмущены бездействием и предвзятостью органов досудебного расследования относительно поданных ими заявлений-сообщений о совершении уголовных преступлений должностными лицами Фонда гарантирования вкладов. Об этом говорится в сопроводительной записке в адрес антикоррупционного Комитета ВР, передает УНН.

"Очевидность нарушения законодательства Украины Фондом гарантирования вкладов физических лиц следует из отказа им выплачивать средства, которые гарантируются Законом Украины" О системе гарантирования вкладов физических лиц ", Фонд неправомерно признал и отнес к ничтожным суммы и транзакции.

При этом Фонд не имеет никаких юридических оснований для отказа в выплате вкладчикам их средств, находящихся на текущих счетах. Свою позицию Фонд основывает на документах, утвержденных подписью Ирклиенко Ю.П., в которых безосновательно с надуманными аргументами и неправомерными ссылками на различные статьи законов Украины утверждается о ничтожности сделок и сумм на текущих счетах вкладчиков.

При этом по закону Фонд не имел никаких прав относить транзакции к ничтожным, поскольку у транзакции две стороны:

плательщик и получатель, а Фонд не является стороной в этих транзакциях. В документах, направляемых Ликвидаторами / Фондом вкладчикам ПАО "Банк Михайловский" искажается смысл и смысл Законов Украины. Сказанное обосновывается ссылками на соответствующие статьи законов Украины в документах:

1) Заключение Совета научно-правовых экспертиз при Институте государства и права им. Корецкого НАН Украины (см. Приложение № 4);

2) Вывод: "Правовые основания гарантированных выплат вкладчикам за 2-х сторонними договорами и юридические правовые обоснования вне законности признаков ничтожности" (см. Приложение № 5);

и целым рядом судебных решений: № 822/1747/16, № 822/2068/16, № 802/1571 / шестнадцатый, № 822/1910/16, № 822/2147/16, № 823/1692/16, № 814/2037/16, № 822/2261/16, № 822/2163/16, № 804/4984/16, № 822/2023/16, № 822/1947/16, № 823/1144/16, № 826/15017/16, № 823/1728/16, № 823/1302/16, № 802/1709 / шестнадцатый, № 815/6674/16 (см. также "Судебное решение ..." - приложение № 4 к "Вывод:" Правовые основания гарантированных ... ")", - говорится в заявлении вкладчиков банка "Михайловский".

Они возмущены тем, что органы предварительного расследования игнорируют нарушения законодательства со стороны Фонда гарантирования вкладов.

"В приложении № 6 приведены целый ряд открытых уголовных производств в отношении должностных лиц Фонда и ликвидаторов. При этом этот перечень уголовных производств, которые были открыты по Украине не является исчерпывающим, так как в нем приведены только известные нам производства.

Расследование уголовных преступлений Фонда либо не происходило (см. Приложение № 7) или уголовные производства присоединялись к производствам по заявлениям Фонда. Вкладчиками подавались заявления о признании их потерпевшими по делу против должностных лиц Фонда, а их заявления присоединяли к делам, которые расследуются по заявлениям Фонда (см. Приложение № 8).
Таких ответов от ОПР (орган досудебного расследования) вкладчики получили сотни, что свидетельствует о предвзятости ОПР по всей Украине.

Следует отметить, что не одна сотня вкладчиков ПАО "Банк Михайловский" обращалась в органы предварительного расследования и получала отписки. Один из примеров отписки предоставлено НАБУ (см. Приложение № 9).

ОПР нарушают не только УПК, но и УК. Так в приложениях №№ 10, 11, 12 и 13 приведены решения суда, что до сих пор не выполнили ОПР. Против должностных лиц УП ГУНП в Киеве за невыполнение решения суда - Постановления от 06.09.2016г. об обязательстве внести сведения в ЕРДР по заявлению вкладчика (не было договоров с финкомпаниями) Банка Михайловский по обвинению исполнительной дирекции Фонда и Ликвидатора Ирклиенко Ю.П. В настоящее время заявителю (заявление от 15.08.2016г.) не представлено никакого официального ответа от ОПР, которым было принято заявление о сообщении об уголовном правонарушении. Заявитель многократно обращался с письменными заявлениями в ОПР и лично ", - отмечается в заявлении вкладчиков банка" Михайловский ".

Напомним, Фонд гарантирования вкладов проиграл три судебные инстанции об уступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский". Высший админсуд в январе этого года признал действия Фонда противоправными.

Кроме того, при рассмотрении дела о переуступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский" судами было принято решение об обеспечении иска путем запрета Фонду гарантирования вкладов и Банку "Михайловской" (временной администрации) принимать средства от заемщиков банка и делать любые сообщения по этому поводу.
Однако, несмотря на решение суда, на сайте банка "Михайловский" (после введения временной администрации) регулярно стали появляться публикации о необходимости уплатить средства по кредитным договорам в пользу банка "Михайловской" (временной администрации).

Как объяснили в ФК "Фагор" (владелец кредитного портфеля), такие действия Фонда являются неправомерными, а их информация вводит людей в заблуждение.

"Заемщики банка, что доверились Фонду гарантирования вкладов, вынуждены повторно оплачивать задолженность, но уже с учетом штрафных санкций и пени.

Вместе с тем, те заемщики, которые сразу оплатили долг в пользу финкомпании, уже получили справки о погашении задолженности ", - пояснили в ФК" Фагор ".

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