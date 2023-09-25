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Вкладники "Конкорду" отримали від ФГВФО майже пів мільярда грн

Вкладники "Конкорду" отримали від ФГВФО майже пів мільярда грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Станом на 21 вересня, вкладникам банку “Конкорд” виплачено 495,9 млн грн, або ж 77% від загальної гарантованої суми, призначеної до виплати. Про це йдеться у відповіді Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на запит УНН.

При цьому, як зазначили представники Фонду, майже 40% цієї суми отримано вкладниками дистанційно.

Контекст

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року. Виплати розпочалися 21 мерпня. Загальна сума гарантованого відшкодування призначена до виплат вкладникам банку становить 647 млн грн.

“Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку, про що офіційно повідомляється на сайті Фонду. До цього часу, упродовж усього періоду, вкладник може у будь-який момент звернутися за отриманням гарантованого відшкодування”, — також нагадали представники Фонду важливу для клієнтів банку інформацію.

Також у ФГВФО нагадали, що, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 11 вересня, триває початок задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня.

Нагадаємо

Співвласниця “Конкорду” Олена Сосєдка у пості на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.

Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.

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