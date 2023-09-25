Вкладчики "Конкорда" получили от ФГВФЛ почти полмиллиарда грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. По состоянию на 21 сентября, вкладчикам банка “Конкорд” выплачено 495,9 млн грн, или 77% от общей гарантированной суммы, предназначенной к выплате. Об этом говорится в ответе Фонда гарантирования вкладов физических лиц на запрос УНН.
При этом, как отметили представители Фонда, почти 40% этой суммы получено вкладчиками дистанционно.
Контекст
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения назначенная к выплатам вкладчикам банка составляет 647 млн грн.
“Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка, о чем официально сообщается на сайте Фонда. До этого времени, на протяжении всего периода, вкладчик может в любой момент обратиться за получением гарантированного возмещения”, — также напомнили представители Фонда важную для клиентов банка информацию.
Также в ФГВФЛ напомнили, что, согласно решению исполнительной дирекции Фонда от 11 сентября, продолжается начало удовлетворения требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа.
Напомним
Совладелица “Конкорда” Елена Соседка в посте на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.
В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, подчеркнула, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.