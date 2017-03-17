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Вкладники банку “Михайлівський” назвали тих, хто їх обібрав

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Вкладники банку “Михайлівський” заявили про те, що фальсифікація документів та підміна понять з боку Фонду гарантування вкладів фізосіб сприяли формуванню у суспільстві хибної думки про ситуацію довкола банку та його клієнтів, повідомляє УНН.

На їх переконання, представники влади не знають істинної картини того, що відбулося з банком насправді.

“Скільки людей серед народних депутатів, їхніх фракцій та Комітетів, а також серед працівників Адміністрації Президента, серед членів міжвідомчої робочої групи та інших владних структур, знає істинну картину того, що відбулося насправді? Що вкладників обібрали не "Інвестиційно-розрахунковий центр“ (ІРЦ) та "Кредитно-інвестиційний центр“ (КІЦ), не Віктор Поліщук (колишній власник банку "Михайлівський“ — ред) і не Ігор Дорошенко (екс-голова правління банку "Михайлівський“ — ред). Обкрадачем вкладників стала лише одна структура, назва якої Фонд гарантування вкладів”, — заявив один із вкладників банку Леонід Кучеренко.

Діями ФГВФО також обурені й позичальники банку “Михайлівський”. Вони масово відмовляються від запропонованої Фондом гарантування вкладів реструктуризації їх заборгованості.

“Особисто я підписувати реструктуризацію не збираюся.... І однозначно не раджу це робити тим, хто ще влітку-восени подавав запити на виписку без надання договору”, — заявив координатор групи позичальників банку “Михайлівський” Дмитро у Facebook.

Раніше він заявив, що реструктуризація ФГВФО — це спроба створити новий кредитний портфель, аби перепродати його іншим особам.

“Я прямо звинувачую Волкова (Уповноважена особа ФГВФО — ред.) та Ворушиліна (голова ФГВФО — ред.), що це реалізовано з корупційною метою. Волков та Ворушилін не хочуть отримати від позичальників тіло кредиту. Вони хочуть створити ситуацію, за якою позичальники стануть платниками податків, і хочуть створити новий кредитний портфель за рахунок кредитів, виданих “Михайлівським” для того, щоб “продати його бандитам” (цитата Волкова) за 5-10%. Волков та Ворушилін не хочуть повертати Фонду 680 млн грн. У них явно інша мета. Такий продаж, враховуючи відсутність оригіналів кредитних договорів, буде реалізовано за копійки. Враховуючи це, вважаю, що сплачувати за кредитами не варто, а варто готуватися до колективного оскарження законності прийнятого Фондом рішення № 840 від 02.03.2017 (“Про погодження уніфікованих умов реструктуризації кредитної заборгованості позичальників ПАТ „Банк Михайлівський“ — ред.)", - зазначив він.

Нагадаємо, ФГВФО заявив про реструктуризацію заборгованості позичальників банку “Михайлівський” на підставі рішення суду, яке ймовірно найближчим часом буде скасовано у Вищому адміністративному суді України. На переконання експертів, ФГВФО не може бути належним кредитором, оскільки за усіма наявними ознаками набувачем кредитного портфелю банку “Михайлівський” є фінансова компанія “Плеяда” (яка в свою чергу передала його ФК “Фагор”). 

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