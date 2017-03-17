Вкладчики банка "Михайловский" назвали тех, кто их обобрал

По их убеждению, представители власти не знают истинной картины того, что произошло с банком на самом деле.

"Сколько людей среди народных депутатов, их фракций и комитетов, а также среди работников Администрации Президента, среди членов межведомственной рабочей группы и других властных структур, знает истинную картину того, что произошло на самом деле? Что вкладчиков обобрали не «Инвестиционно-расчетный центр" (ИРЦ) и "Кредитно-инвестиционный центр" (КИЦ), не Виктор Полищук (бывший владелец банка "Михайловский" - ред) и не Игорь Дорошенко (экс-председатель правления банка "Михайловский" - ред). Обкрадачем вкладчиков стала лишь одна структура, название которой Фонд гарантирования вкладов ", - заявил один из вкладчиков банка Леонид Кучеренко.

Действиями ФГВФЛ также возмущены и заемщики банка "Михайловский". Они массово отказываются от предложенной Фондом гарантирования вкладов реструктуризации их задолженности.

"Лично я подписывать реструктуризацию не собираюсь .... И однозначно не советую это делать тем, кто еще летом-осенью подавал запросы на выписку без предоставления договора", - заявил координатор группы заемщиков банка "Михайловский" Дмитрий в Facebook.

Ранее он заявил, что реструктуризация ФГВФЛ - это попытка создать новый кредитный портфель, чтобы перепродать его другим лицам.

"Я прямо обвиняю Волкова (Уполномоченное лицо ФГВФЛ - ред.) И Ворушилина (председатель ФГВФЛ - ред.), что это реализовано с коррупционной целью. Волков и Ворушилин не хотят получить от заемщиков тело кредита. Они хотят создать ситуацию, при которой заемщики станут налогоплательщиками, и хотят создать новый кредитный портфель за счет кредитов, выданных "Михайловским" для того, чтобы "продать его бандитам" (цитата Волкова) за 5-10%. Волков и Ворушилин не хотят возвращать Фонду 680 млн грн. У них явно другая цель. Такая продажа, учитывая отсутствие оригиналов кредитных договоров, будет реализована за копейки. Учитывая это, считаю, что платить по кредитам не стоит, а стоит готовиться до коллективного обжалования законности принятого Фондом решения № 840 от 02.03.2017 ( "О согласовании унифицированных условий реструктуризации кредитной задолженности заемщиков ПАО " Банк Михайловский "- ред.)", - отметил он.

Напомним, ФГВФЛ заявил о реструктуризации задолженности заемщиков банка "Михайловский" на основании решения суда , которое вероятно в ближайшее время будет отменено в Высшем административном суде Украины. По мнению экспертов, ФГВФЛ не может быть надлежащим кредитором, поскольку по всем имеющимся признакам приобретателем кредитного портфеля банка "Михайловский" является финансовая компания "Плеяда" (которая в свою очередь передала его ФК "Фагор").