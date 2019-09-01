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Визначились претенденти на звання кращого футболіста місяця УПЛ

Визначились претенденти на звання кращого футболіста місяця УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українська Прем'єр-ліга оголосила список кандидатів на звання "Найкращий футболіст" серпня, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.

У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у липні-серпні: 1 тур — Тайсон ("Шахтар"), 2 тур — Віталій Буяльський ("Динамо"), 3 тур — Назарій Русин ("Зоря"), 4 тур — Кирило Ковалець ("Олександрія"), 5 тур — Ігор Пердута ("Ворскла"), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих-серпневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Олександр Філіппов ("Десна"), Алан Патрік ("Шахтар"), Денис Фаворов ("Десна").

Варто відзначити, що у голосуванні за топ-наставника беруть участь: Луїш Каштру, Олександр Рябоконь, Віктор Скрипник, Віталій Косовський.

Зауважимо, що усі бажаючі зможуть віддати голос за гравця і тренера на сайті УПЛ.

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