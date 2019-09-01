Визначились претенденти на звання кращого футболіста місяця УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українська Прем'єр-ліга оголосила список кандидатів на звання "Найкращий футболіст" серпня, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у липні-серпні: 1 тур — Тайсон ("Шахтар"), 2 тур — Віталій Буяльський ("Динамо"), 3 тур — Назарій Русин ("Зоря"), 4 тур — Кирило Ковалець ("Олександрія"), 5 тур — Ігор Пердута ("Ворскла"), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих-серпневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Олександр Філіппов ("Десна"), Алан Патрік ("Шахтар"), Денис Фаворов ("Десна").
Варто відзначити, що у голосуванні за топ-наставника беруть участь: Луїш Каштру, Олександр Рябоконь, Віктор Скрипник, Віталій Косовський.
Зауважимо, що усі бажаючі зможуть віддати голос за гравця і тренера на сайті УПЛ.