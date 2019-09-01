Определились претенденты на звание лучшего футболиста месяца УПЛ

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 29725 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116933 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127682 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118966 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123956 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127456 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152352 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150908 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Определились претенденты на звание лучшего футболиста месяца УПЛ

Определились претенденты на звание лучшего футболиста месяца УПЛ

Киев  •  УНН

 • 6912 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинская Премьер-лига объявила список кандидатов на звание "Лучший футболист" августа, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации "Лучший игрок тура" (в июле-августе: 1 тур - Тайсон ( "Шахтер"), 2 тур - Виталий Буяльский ("Динамо"), 3 тур - Назарий Русин ( "Заря "), 4 тур - Кирилл Ковалец ("Александрия"), 5 тур - Игорь Пердута ("Ворскла"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение июльских-августовских туров и заслужили право принять участие в голосовании Александр Филиппов ("Десна"), Алан Патрик ("Шахтер"), Денис Фаворов ("Десна").

Стоит отметить, что в голосовании за топ-наставника принимают участие: Луиш Каштру, Александр Рябоконь, Виктор Скрипник, Виталий Косовский.

Заметим, что все желающие смогут отдать голос за игрока и тренера на сайте УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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