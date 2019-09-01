Определились претенденты на звание лучшего футболиста месяца УПЛ

В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации "Лучший игрок тура" (в июле-августе: 1 тур - Тайсон ( "Шахтер"), 2 тур - Виталий Буяльский ("Динамо"), 3 тур - Назарий Русин ( "Заря "), 4 тур - Кирилл Ковалец ("Александрия"), 5 тур - Игорь Пердута ("Ворскла"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение июльских-августовских туров и заслужили право принять участие в голосовании Александр Филиппов ("Десна"), Алан Патрик ("Шахтер"), Денис Фаворов ("Десна").

Стоит отметить, что в голосовании за топ-наставника принимают участие: Луиш Каштру, Александр Рябоконь, Виктор Скрипник, Виталий Косовский.

Заметим, что все желающие смогут отдать голос за игрока и тренера на сайте УПЛ.