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Визначились переможці музичної премії YUNA 2021

Київ • УНН

 • 26613 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Під час нагородження в рамках музичної премії YUNA, реперка Alyona Alyona перемогла в номінації “Найкраща виконавиця”, коли в номінації “найкращим виконавець” переміг MONATIK. Трансляція нагородження транслювалась в ефірі українських телеканалів, передає УНН.

Визначились переможці музичної премії YUNA 2021

Деталі

Перемога в номінації “Найкраща пісня року” була здобута Артемом Пивоварим з піснею “Дежавю”.

Номінація “найкращий поп-гурт року” дісталась групі TVORCHI. Крім того, вони отримали ще дві статуетки за найкращий альбом “13 waves” (“13 хвиль”) та найкращий електро хіт “Bonfire” (“Багаття”).

Рок-гуртом року, за версією премії, стали The HARDKISS. Солістку гурту Юлію Саніну та співачку Тіну Кароль відзначили премією за найкращу колаборацію під час створення пісні “Вільна”.

Зокрема, перемогу у номінації “Найкраща пісня іншою мовою” одержала SERDUCHKA з піснею “Make It Rain Champagne” (“Дощ із шампанського”).

Найкращим відеокліпом визнали роботу “Історія України за 5 хвилин” гурту ТНМК.

Нагадаємо

Друга репетиція представників України на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення 2021” в Роттердамі (Нідерланди), групи Go-A відбудеться без солістки колективу Катерини Павленко.

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