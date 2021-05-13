Определились победители музыкальной премии YUNA 2021
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время награждения в рамках музыкальной премии YUNA, реперка Alyona Alyona победила в номинации “Лучшая исполнительница”, когда в номинации “Лучший исполнитель” победил MONATIK. Трансляция награждения премией велась в эфире украинских телеканалов, передает УНН.
Детали
Победа в номинации “Лучшая песня года” была добыта Артемом пивоваров с песней “Дежавю”.
Номинация “Лучший поп-группа года” досталась группе TVORCHI. Кроме того, они получили еще две статуэтки за лучший альбом “13 waves” (“13 волн”) и лучший электро хит “Bonfire” (“Костер”).
Рок-группой года по версии премии, стали The HARDKISS. Солистку группы Юлию Санину и певицу Тину Кароль отметили премией за лучшую коллаборации при создании песни “Свободная”.
В частности, победу в номинации “Лучшая песня на другом языке” получила SERDUCHKA с песней “Make It Rain Champagne” (“Дождь из шампанского”).
Лучшим видеоклипом признали работу “История Украины за 5 минут” группы ТНМК.
Напомним
Вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” в Роттердаме (Нидерланды), группы Go-A состоится без солистки коллектива Екатерины Павленко.