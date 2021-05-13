Определились победители музыкальной премии YUNA 2021

Детали

Победа в номинации “Лучшая песня года” была добыта Артемом пивоваров с песней “Дежавю”.

Номинация “Лучший поп-группа года” досталась группе TVORCHI. Кроме того, они получили еще две статуэтки за лучший альбом “13 waves” (“13 волн”) и лучший электро хит “Bonfire” (“Костер”).

Рок-группой года по версии премии, стали The HARDKISS. Солистку группы Юлию Санину и певицу Тину Кароль отметили премией за лучшую коллаборации при создании песни “Свободная”.

В частности, победу в номинации “Лучшая песня на другом языке” получила SERDUCHKA с песней “Make It Rain Champagne” (“Дождь из шампанского”).

Лучшим видеоклипом признали работу “История Украины за 5 минут” группы ТНМК.

Напомним

Вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” в Роттердаме (Нидерланды), группы Go-A состоится без солистки коллектива Екатерины Павленко.