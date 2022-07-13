Військовослужбовці знищили понад 30 рашистів та РСЗВ окупантів на півдні України

Деталі

Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань «відмінусовано» 30 рашистів, 122 мм гаубицю, реактивну систему залпового вогню «Ураган», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.

Ситуація в Чорному морі

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 2 надводних та 2 підводних кораблів, споряджених сумарно 24-ма “Калібрами”, а також з 2 ВДК.

Таким чином загроза ударів залишається актуальною як з моря, так і з повітря, і суходолу.

Нагадаємо

Валентин Резніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли Нікопольській район. Здійнялася пожежа.