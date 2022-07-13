Военнослужащие уничтожили более 30 рашистов и РСЗО оккупантов на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что за предыдущие сутки на южном направлении уничтожило 30 рашистов и 7 единиц военной техники оккупантов, пишет УНН.
Детали
Во время выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожено 30 рашистов, 122 мм гаубицу, реактивную систему залпового огня «Ураган», 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых состава боеприпасов.
Ситуация в Черном море
Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из 2 надводных и 2 подводных кораблей, снаряженных суммарно 24 “Калибрами”, а также из 2 ВДК.
Таким образом угроза ударов остается актуальной как с моря, так и с воздуха, и суши.
Напомним
Валентин Резниченко сообщил, что оккупационные войска обстреляли Никопольский район. Поднялся пожар.