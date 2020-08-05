Військовий експерт про залишених у "сірій зоні" офіцерів: за іншого керівника Генштабу питання б вирішили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. 13 липня на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ у районі населеного пункту Зайцеве. В результаті, загинув медик, а один військовослужбовець отримав поранення. Останній так і не дочекався порятунку. Побратими загиблого звинуватили командування ЗСУ у небажанні евакуювати на той час ще живого Ярослава Журавля. На переконання військового експерта Михайла Жирохова, за іншого керівника Генштабу, такої трагічної й ганебної ситуації не трапилося б, передає УНН.
Так, він констатував, що у цьому випадку мала місце політична складова.
“Тут виключно політична складова, військової ту немає. Ці всі питання при іншому керівнику Генштабу вирішувались би набагато простіше. Ці дві групи спецназу, або скільки їх там було, є військовий резерв, вони б видвинулися під прикриттям артилерії, забрали б ці тіла наших бійців. 6 років війни і таких випадків були десятки”, — сказав Жирохов.
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Зауважимо, як повідомили побратими загиблого, було дві групи спецпризначенців, які приїхали на КСП батальйону і були готові вийти за пораненим офіцером Журавлем у будь-який момент. Проте вони так і не дочекалися наказу.
“Наказ про заборону будь-яких рятувально-пошукових операцій зв’язував руки спецпризначенцям”, — наголошують військові і додають, що сам головнокомандувач ЗСУ Руслан Хочак, який прибув в ООС за дорученням Президента для порятунку пораненого, насправді, із командирами ОБРМП обговорював інформацію про нову точку розведення військ.
Нагадаємо, за словами військового експерта Олексія Арестовича, ніхто не може зняти відповідальності із керівництва ЗСУ за залишеного помирати солдата.