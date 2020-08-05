Военный эксперт об оставленных в "серой зоне" офицерах: при другом руководителе Генштаба вопрос бы решили

КИЕВ. 5 августа. УНН. 13 июля на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе населенного пункта Зайцевое. В результате погиб медик, а один военнослужащий получил ранения. Последний так и не дождался спасения. Побратимы погибшего обвинили командования ВСУ в нежелании эвакуировать в то время еще живого Ярослава Журавля. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, другого руководителя Генштаба, такой трагической и позорной ситуации не случилось, передает УНН.