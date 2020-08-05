Военный эксперт об оставленных в "серой зоне" офицерах: при другом руководителе Генштаба вопрос бы решили

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КИЕВ. 5 августа. УНН. 13 июля на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе населенного пункта Зайцевое. В результате погиб медик, а один военнослужащий получил ранения. Последний так и не дождался спасения. Побратимы погибшего обвинили командования ВСУ в нежелании эвакуировать в то время еще живого Ярослава Журавля. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, другого руководителя Генштаба, такой трагической и позорной ситуации не случилось, передает УНН.

Так, он констатировал, что в этом случае имела место политическая составляющая.

“Здесь исключительно политическая составляющая, военной ту нет. Эти все вопросы при другом руководителе Генштаба решались бы гораздо проще. Эти две группы спецназа, или сколько их там было, есть военный резерв, они бы видвинулися под прикрытием артиллерии, забрали бы эти тела наших бойцов. 6 лет войны и таких случаев были десятки”, — сказал Жирохов.

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Заметим, что сообщили собратья погибшего было две группы спецназовцев, которые приехали на КСП батальона и были готовы выйти за раненым офицером Журавлем в любой момент. Однако они так и не дождались приказа.

“Приказ о запрете любых спасательно-поисковых операций связывал руки спецназовцам”, — отмечают военные и добавляют, что сам главнокомандующий ВСУ Руслан Хочак, который прибыл в ООС по поручению Президента для спасения раненого, на самом деле, с командирами ОБрМП обсуждал информацию о новой точке разведения войск.

Напомним, по словам военного эксперта Алексея Арестовича, никто не может снять ответственности с руководства ВСУ по оставленного умирать солдата.

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